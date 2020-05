Song Hye Kyo Kasih Kode Balikan dengan Hyun Bin, Fans Langsung Heboh

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Song Hye Kyo tampaknya sudah move on dari mantan suaminya Song Joong Ki. Baru-baru ini, bintang Descendant of The Sun itu pamer kalung dengan inisial S dan H, yang diduga mengarah pada inisial namanya dan aktor ganteng Hyun Bin.

Kehidupan asmara aktris Korea Selatan Song Hye Kyo selalu menarik perhatian publik. Terlebih lagi setelah Song Hye Kyo resmi bercerai dari Song Joong Ki.

Banyak penggemar yang penasaran dengan sosok yang bakal membuat Song Hye Kyo kembali jatuh hati.

Menurut rumor yang beredar baru-baru ini, Song Hye Kyo dikabarkan kembali berkencan dengan mantan kekasihnya, Hyun Bin.

Rumor tersebut pertama kali diberitakan oleh media asal Tiongkok, 8world.com, Rabu (20/5/2020).

Media tersebut menyertakan sejumlah petunjuk yang menguatkan dugaan bahwa Song Hye Kyo dan Hyun Bin kembali pacaran.

Pertama adalah stylist Hyun Bin baru-baru ini tiba-tiba mengikuti akun Instagram Song Hye Kyo.

Kemudian fans bermata jeli mendapati bahwa foto pemandangan yang diposting Song Hye Kyo pada Mei tampak mirip dengan lokasi syuting iklan Hyun Bin pada November.

Unggahan foto pemandangan Song Hye Kyo mirip dengan lokasi syuting Hyun Bin. (kolase instagram @kyo1122 dan tangkap layar Todayonline.com)

Hal tersebut membuat fans menduga Song Hye Kyo dan Hyun Bin tengah bersama di lokasi syuting.

Dugaan itu pun semakin menguat setelah melihat foto terbaru Song Hye Kyo belum lama ini.