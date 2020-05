Link Live Streaming Mola TV Euro 2020 eTournament Mulai Pukul 16.00 WIB

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Mola TV Euro 2020 eTournament pada Minggu (24/5/2020) mulai pukul 16.00 WIB.

Link Live Streaming eUEFA Euro 2020 eTournament Babak Quarter final, Semifinal dan final dapat diakses via Mola Polytron Matrix dan Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv ataupun Aplikasi Mola TV dari Playstore atau Appstore.

Delapan tim terbaik yang lolos dari fase grup akan kembali bersaing di ajang eEuro 2020 untuk memperebutkan total hadiah 100.000 euro.

Laga perempat final, semifinal, dan final ini akan digelar mulai pukul 16:00 WIB.

Babak perempat final dan semifinal akan berlangsung dengan format 'Best of Three'.

Tim yang terlebih dahulu berhasil memetik dua kemenangan, bakal lolos ke babak berikutnya.

Sementara itu, partai final akan diadakan dengan format 'Best of Five'.

Artinya, label juara disandang oleh tim yang mampu meraih tiga kemenangan lebih dulu.

