Jadwal Bundesliga : Dortmund vs Bayern Muenchen Live Supersoccer TV di Mola TV Selasa (26/5)

Saksikan laga Bundesliga antara Borrusia Dorund vs Bayern Munchen Selasa 26 Mei 2020 pukul 23.30 Wita di Supersoccer TV via Live Streaming Mola TV.

EDITOR : Rahmadhani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertemuan dua klub besar antara Borussia Dortmund vs Bayern Muenchen akan memanaskan jadwa Bundesliga (Liga Jerman) pekan 28.

Laga Borussia Dortmund kontra Bayern Muenchen dijadwalkan berlangsung Selasa (26/5/2020) dan disiarkan melalui Live Streaming Mola TV.

Laga Borussia Dortmund vs Bayern Muenchen yang dijuluki sebagai laga Der Klassiker jadi laga pembuka pekan 28 Bundesliga.

Laga Borussia Dortmund kontra Bayern Muenchen yang berlangsung di Stadion Signal Idunia Park, akan mulai disiarkan Live Streaming TV Online Supersoccer TV di Mola TV mulai pukul 23.30 WIB.

• Ancang-ancang Memulai Liga Italia, Menteri Olahraga Sebut Tinggal Menunggu Waktu

Live Streaming Bundesliga Liga Jerman di Mola TV dilanjutkan dengan tiga partai yang berlangsung serempak.

Tiga pertandingan tersebut Bayer Leverkusen vs Wolfsburg, Eintracht vs Freiburg, Werder Bremen vs Borussia Moenchengladbach yang bergulir pukul 01.30 WIB.

Pada malam harinya, laga Bundesliga dilanjutkan dengan pertemuan RB Leipzig vs Hertha Berlin di Stadion Red Bull Arena, pukul 23.30 WIB.

Pada Kamis (28/5/2020) dini hari, jadwal Bundesliga pekan ke-28 ditutup dengan empat pertandingan yang digelar serempak.

Empat pertandingan tersebut FC Augsburg vs SC Paderborn 07, Fortuna Duesseldorf vs Schalke 04, Hoffenheim vs FC Koeln, dan Union Berlin vs Mainz 05. Keempat pertandingan tersebut bergulir pukul 01.30 WIB.