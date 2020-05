Kini Jadi Idol KPop, Dita Karang Mengaku Berjuang Sendiri di Korea

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Idol KPop yang debut bersama grup Kpop SECRET NUMBER, Dita Karang asal Indonesia, ternyata melewati perjalanan panjang untuk bisa berkarier di Korea Selatan.

Dita Karang menyebut keluarganya sempat ragu dengan pilihannya menjadi seorang penampil atau performer.

Meskipun, sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), Dita sudah menunjukan bakat menari dan kerap tampil.

"Keluarga juga mungkin kayak, 'Performing for your kerjaan gitu'. Kayak, 'Jadi performer? Kerjaan?'," ungkap Dita Karang dalam siaran Instagram Live bersama Dian Sasto, Minggu (24/5/2020).

Sadar menari sudah menjadi bagian dari jiwanya yang selalu membuat bahagia, Dita Karang memberanikan diri untuk menyampaikan keputusannya kepada orangtuanya.

"Mereka juga tahu betapa enjoy-nya aku kalau aku perform. Jadi aku kayak, 'Oke aku harus ngomong nih, this is my life gitu kan. Jadi, oke aku harus ngomong this is what I want. Aku mau take responsibility untuk jadi performer," kata Dita Karang.

Oleh karenanya, Dita Karang mulai mencari beasiswa dan mendapatkannya walaupun bukan beasiswa penuh.

Hal tersebut dilakukan Dita sebagai upaya meyakinkan orangtuanya akan pilihannya menjadi penampil.

Grup Secret Number segera memulai debut bulan ini. Salah satu anggotanya Dita Karang (kedua dari kanan) adalah Idol KPop asal Indonesia. (IG @secretnumber.official)

Dita Karang lalu masuk ke AMDA College and Conservatory of the Performing Arts di New York, Amerika Serikat.

Masih di Negeri Paman Sam, usai lulus kuliah, Dita Karang mengikuti kelas menari Kpop dan coba audisi dengan beberapa agensi Korea.