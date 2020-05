SEKARANG! Live Video Streaming TV One, dr Tirta Bahas New Normal Imbas Corona di Youtube TV One

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat ini sedang berlangsung Live Streaming TV One program FaktaSenin (25/5/2020) yang akan dibawakan oleh Balques Manisang bersama dr Tirta.

Live Streaming TV One bersama dr Tirta dapat diakses di Video Streaming Website TV One ataupun Youtube TV One dimulai sejak pukul 21.00 WIB, seperti ydikutip dari Instagram TV One News

Program Fakta malam ini bersama dr Tirta membahas mengenai prediksi apakah Virus Corona atau Covid-19 akan mengalami lonjakan usai Lebaran.

• Panduan Pelaksanaan the New Normal dari Pemerintah, Salah Satunya Diimbau Buat 3 Shift Kerja

"Untuk pertama kalinya umat Islam merayakan lebaran di tengah pandemi corona. Inikah awal adaptasi hidup “normal baru”? Benarkah gelombang kedua Covid-19 akan datang setelah lebaran?" tulis akun instagram TV One pada Senin (25/5/2020).

*LIVE STREAMING TV ONE

Link Live Streaming TV One malam ini dapat diakses dengan mengklik tautan berikut ini :

LINK 1

LINK Youtube

* UPDATE 25 Mei: Pemerintah Periksa 256.946 Spesimen Covid-19

Pemerintah telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 256.946 spesimen Covid-19 hingga Senin (25/5/2020).