Artis Senior Korea Promosikan Film Dilan, Unggahan Park Sol Mi Langsung Banjir Komentar

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi artis senior Korea Selatan, Park Sol Mi yang mengunggah poster film Dilan 1990 di instagramnya langsung mencuri perhatian warganet. Akun medsos istri dari Han Jae Suk itu pun dibanjiri komentar.

Aksi Park Sol Mi itu tentu membuat heboh warganet Indonesia. Sebab, biasanya warga Indonesia lah yang gemar menonton dan mempromosikan film atau drama Korea.

Artis yang dikenal lewat perannya dalam drama terkenal Winter Sonata itu mengunggah poster film Dilan 1990 di akun media sosialnya @park_solmi.

"Segar", tulis Park Sol Mi seperti dikutip Kompas.com, Selasa (26/5/2020).

• Foto Jadul Hotman Paris & Syahrini Muncul, Istri Reino Barack Rela Lakukan Ini untuk sang Pengacara

• Sudah Sembilan Tahun Menikah, Sosok Ini Sebut Zaskia Sungkar dan Irwansyah Bakal Pisah Ranjang

Dalam kolom komentar Park Sol Mi menjelaskan pada penggemar yang bertanya bahwa ini adalah film Indonesia.

Penggemar asal Indonesia yang mengikuti akun Park Sol Mi lantas membanjirinya dengan komentar sekaligus mengenalkan siapa tokoh pemeran film tersebut.

"@iqbaal.e dilan tuh," tulis warganet.

"Kak ini sebagai milea @vaneshaass," tulis yang lain.

"Biasanya orang Indonesia nonton film Korea, ini orang Korea nonton film Indonesia, daebakkk," tulis warganet.

"Woah how come u know indonesian movie? so cool," tulis warganet.

Belakangan ini Park Solmi yang juga sahabat Song Hye Kyo jadi sorotan sejak isu balikan antara Song Hye Kyo dan Hyun Bin.

• Ciuman Pertama Raffi Ahmad Dibongkar pada Luna Maya, Suami Nagita Slavina Tersenyum Malu

Sebagai informasi, Park Sol Mi terlihat mengunggah tangkap layar soundtrack drama The World They Live In yang dibintangi Song Hye Kyo dan Hyun Bin.

Unggahan itu memicu spekulasi penggemar bahwa dua bintang Korea Selatan itu mengalami CLBK.

Park Sol Mi bahkan sempat menutup kolom komentarnya karena unggahannya itu. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Unggah Poster Film Dilan, Artis Korea Park Sol Mi Banjir Komentar"