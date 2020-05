Drakor Baru Dinner Mate Tayang Perdana di MBC, Kisah Pasangan Patah Hati yang Jatuh Cinta Lagi

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea (Drakor) baru Dinner Mate telah tayang perdana di MBC. Drama yang dibintangi Song Seung Heon dan Seo Ji Hye, ini siap memuaskan para pecinta drakor di mana pun.

Drama ini bercerita tentang seorang pria dan seorang wanita yang pernah patah hati. Mereka lalu memulai proses penyembuhan dan berhasil jatuh cinta lagi.

Drama Dinner Mate ini, adalah salah satu dari dua drama yang baru saja tayang di sejumlah saluran TV pekan ini, akan menjadi referensi hiburan kamu dalam masa pandemi saat ini.

Dua drama korea terbaru yang tayang Senin-Selasa adalah “Dinner Mate” tayang di MBC dan “Sweet Munchies” tayang di JTBC.

Dinner Mate Tayang Perdana di MBC (Instagram @mbcdrama_now)

“Dinner Mate,” di MBC berkisah melalui kencan makan malam, pemeran utama akhirnya memulihkan kemampuan mereka untuk merasakan emosi dan mulai menemukan cinta melalui makanan.

Menurut Nielsen Korea, siaran drama yang mulai tayang 25 Mei mencatat rata-rata pemirsa nasional 4,8 dan 6,1 persen, untuk permulaan yang solid dan peningkatan 1,6 poin dari akhir film pendahulunya, "365: Repeat the Year."

Komedi romantis baru JTBC "Sweet Munchies" dibintangi Jung Il Woo dan mantan anggota KARA Kang Ji Young, dan bercerita tentang cinta segitiga di mana seorang pria dan wanita memperebutkan pria yang sama.

Premier Senin mencatat pemirsa 1,531 persen, untuk penurunan 0,394 poin dari akhir drama sebelumnya, “I’ll Go to You When the Weather Is Nice.”

"Good Casting" SBS mencatat penurunan 0,3 poin dalam rating pemirsa dengan 6,8 dan 8,5 persen, tetapi mempertahankan tempat No. 1 di antara drama yang tayang Senin-Selasa.

"Born Again" KBS2 mempertahankan rating pemirsa dari minggu sebelumnya, mencapai 1,3 dan 2,0 persen.