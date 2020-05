Foto 6 Aktor Korea Tanpa Makeup, Gong Yoo Sampai Lee Min Ho Ternyata Tampil Beda

(fansite via Tribun Style)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penampilan aktor Korea selama ini tampak glamor karena bantuan make up. Namun, apa jadinya jika para aktor ini tidak menggunakan make up? masihkan mereka menawan seperti biasanya?

Biasa tampil menawan di depan kamera, bagaimana jadinya aktor Korea sekelas Lee Min Ho, Park Seo Joon hingga Gong Yoo tampil tanpa makeup?

Berikut deretan aktor Korea yang tetap ganteng meskipun tampil tanpa makeup, kira-kira siapa yang paling tampan?

1. Lee Min Ho

Lee Min Ho siap membuat fans histeris

Siapa yang tak kenal dengan sosok ini? Lee Min Ho mulai naik daun berkat perannya di drama Boys Over Flowers sebagai Go Jun Pyo.

Postur tinggi dan paras tampan membuat Lee Min Ho banjir penggemar di Indonesia.

Berbagai drama terkenal telah ia bintangi, sebut saja The Heirs dan The Legend of Blue Sea.

Terakhir, Lee Min Ho bermain dalam drama The King: Eternal Monarch yang kini tengah tayang di Netflix.

Aktor Lee Min Ho tanpa makeup saat menjalani wajib militer

Wajah asli tanpa makeup Lee Min Ho terekspos saat ia menjalani wajib militer.