Inilah Sosok Bintang Winter Sonata Park Sol Mi yang Unggah Poster Film Dilan 1990

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah biodata dan profil singkat Park Sol Mi, artis Korea yang unggah poster Film Dilan 1990 hingga viral di Indonesia.

Saat warganet Indonesia menggandrungi film-film Korea, ternyata ada artis Kpop ini justru mengagumi film Indonesia.

Artis yang dikenal lewat perannya dalam drama terkenal Winter Sonata itu mengunggah poster film Dilan 1990 di akun media sosialnya @park_solmi.

"Segar", tulis Park Sol Mi seperti dikutip Kompas.com, Selasa (26/5/2020).

Dalam kolom komentar Park Sol Mi menjelaskan pada penggemar yang bertanya bahwa ini adalah film Indonesia.

Penggemar asal Indonesia yang mengikuti akun Park Sol Mi lantas membanjirinya dengan komentar sekaligus mengenalkan siapa tokoh pemeran film tersebut.

"@iqbaal.e dilan tuh," tulis warganet.

"Kak ini sebagai milea @vaneshaass," tulis yang lain.

"Biasanya orang Indonesia nonton film Korea, ini orang Korea nonton film Indonesia, daebakkk," tulis warganet.

"Woah how come u know indonesian movie? so cool," tulis warganet.