Sinopsis The Fate of the Furious Tayang di GTV Malam Ini, Aksi Dominic Toretto

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut sinopsis The Fate of the Furious tayang di GTV, Selasa (26/5/2020) pukul 22.00 WIB malam ini.

The Fate of the Furious (atau dikenal sebagai F8 dan Fast & Furious 8) adalah film aksi Amerika tahun 2017 yang disutradarai oleh F. Gary Gray dan ditulis oleh Chris Morgan.

The Fate of the Furious merupakan lanjutan dari Furious 7 di tahun 2015, dan angsuran kedelapan dalam waralaba Fast & Furious.

Film ini masih dibintangi Vin Diesel sebagai Dominic Toretto serta Dwayne Johnson sebagai Hobbs, yang muncul sejak fast 5.

Di film ini, akan lebih intense peran Jason Statham yang diceritakan merupakan musuh Dom di film sebelumnya.

Sementara itu, kru Dominic Toretto masih diisi Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Jembatan, Scott Eastwood, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Kurt Russell dan Charlize Theron.

Fate of the Furious mengikuti Dominic Toretto (Diesel), yang telah menetap bersama istrinya Letty Ortiz (Rodriguez), sampai si cyberterrorist Cipher (Theron) memaksa dia untuk bekerja untuknya dan mengubah Dom melawan timnya.

Film ini menerima ulasan beragam dari para kritikus, banyak di antaranya memuji pertunjukan dan urutan aksi, tetapi mengkritik alur cerita dan waktu yang berjalan lama.

Film ini meraup lebih dari 1,2 miliar dolar di seluruh dunia, menjadikannya film ketigapuluh (dan yang kedua dalam waralaba, setelah Furious 7) dengan keuntungan lebih dari 1 miliar Dolar.

The Fate of the Furious mencatatkan namanya menjadi film terlaris ketiga tertinggi di 2017 dan film terlaris ketujuh sepanjang masa.