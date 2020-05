Ungkap Masa Lalu, Kontroversi Foto Merokok dan Bertato Han So Hee Akhirnya Angkat Bicara

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea yang bertema perselingkuhan, The World of The Married turut mengangkat nama salah satu artis pemerannya, Han So Hee.

Semenjak itu, banyak netizen mencari tahu lebih dalam soal sosok wanita kelahiran 18 November 1994 tersebut.

Foto masa lalu yang memperlihatkan Han So Hee memiliki tato di tubuhnya dan menyelipkan batang rokok di bibirnya tersebar di dunia maya.

Pada wawancara terbaru, Han So Hee mengaku tak merasa terganggu.

"Tidak, saya tidak terkejut," kata Han So Hee santai, dikutip dari Kstarlive, Selasa (26/5/2020).

Ia mengatakan, itu masa lalunya dan kini masa sekarang dari dirinya.

"Seperti itulah bagaimana saya dulu terlihat, dan inilah saya yang terlihat sekarang. Saya tidak jauh berbeda dulu dan sekarang," ujar Han So Hee.

Han So Hee mengatakan, saat bekerja pasti akan menemui kendala. "Saya baru saja mencoba menemui kendala dan itulah cara saya berbalik untuk 'menampilkan' saya," tutur Han So Hee.

Menurut Han So Hee, foto tersebut diabadikan empat atau lima tahun yang lalu.

"Saya pikir saya punya banyak penggemar wanita. Saya selalu bersyukur untuk itu," kata Han So Hee.