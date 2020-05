Viral, Inilah Lirik Lagu Lathi Weird Genius feat Sara Fajira, Dilengkapi Arti dan Video Musiknya

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lagu Lathi, single pertama EDM Weird Genius feat Sara Fajira menjadi viral. Video musiknya sampai kemarin bahkan telah ditonton lebih dari 26 juta kali sejak diluncurkan pada 26 Maert 2020 lalu.

Berikut lirik lagu Lathi yang dinyanyikan oleh Weird Genius feat Sara Fajira lengkap dengan artinya.

Lagu Lathi - Weird Genius feat Sara Fajira sempat viral di Tik Tok dan merupakan perpaduan musik modern dan tradisional.

Sementara itu, lirik lagu Lathi - Weird Genius feat Sara Fajira menceritakan hubungan asmara yang tidak baik.

• Foto 6 Aktor Korea Tanpa Makeup, Gong Yoo Sampai Lee Min Ho Ternyata Tampil Beda

• Iis Dahlia, Ashanty, Olla Ramlan Operasi Plastik Oplas Challenge, Aming : naudzubillah

Kata "Lathi" sendiri merupakan bahasa Jawa yang bermakna lidah atau bisa juga diartikan sebagai ujaran.

Langsung saja, berikut lirik lagu Lathi - Weird Genius feat Sara Fajira selengkapnya.

Lathi - Weird Genius feat Sara Fajira

I was born a fool

Broken all the rules

Seeing all null

Denying all of the truth

Everything has changed

It all happened for a reason

Down from the first stage

It isn’t something we fought for

Never wanted this kind of pain

Turned myself so cold and heartless

But one thing you should know