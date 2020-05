Live Streaming Bundesliga Malam Ini, Ada RB Leipzig vs Hertha Berlin & Duesseldorf vs Schalke 04

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Mola TV malam ini Rabu (27/5/2020), kembali menayangkan pertandingan Bundesliga diantaranya partai panas RB Leipzig vs Hertha Berlin dan Duesseldorf vs Schalke 04.

Laga RB Leipzig vs Hertha BSC disiarkan langsung MolaTV pada pukul 23.30 WIB.

Sedangkan empat laga dihelat pada Kamis (28/5/2020) pukul 01.30 WIB yaitu Duesseldorf vs Schalke 04, Hoffenheim vs FC Koeln, Union Berlin vs Mainz 05, Augsburg vs Paderborn.

Live Streaming Liga Jerman atau Bundesliga dapat diakses via Mola Polytron Matrix dan Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv ataupun Aplikasi Mola TV dari Playstore atau Appstore.

Selain Mola TV, Live Streaming Bundesliga bisa pula disaksikan via Live Streaming Fox Sports.

RB Leipzig, kali ini akan bertindak sebagai tuan rumah bagi tamunya, Hertha Berlin.

Leipzig tengah dalam persaingan memperebutkan tiket ke zona Liga Champions musim depan.

Sementara itu, Hertha tengah berjuang untuk menjauh dari zona degradasi.

Minimnya selisih poin membuat Leipzig tidak boleh terpeleset. Pelatih Julian Nagelsmann berharap Timo Werner dapat menunjukkan ketajaman di laga ini.

Dilansir dari laman Mola.TV, Werner punya dua target yakni mengangkat posisi Leipzig di klasemen, dan mengejar perolehan gol Robert Lewandowski di daftar pencetak gol terbanyak.