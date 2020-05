Live Streaming RB Leipzig vs Hertha Berlin di Bundesliga via Fox Sports & Mola TV Malam Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Fox Sports malam ini Rabu (27/5/2020), kembali menayangkan pertandingan Bundesliga antara RB Leipzig vs Hertha Berlin

Live Streaming Bundesliga antara RB Leipzig vs Hertha Berlin akan dimulai pukul 23.30 WIB.

RB Leipzig, kali ini akan bertindak sebagai tuan rumah bagi tamunya, Hertha Berlin.

Leipzig tengah dalam persaingan memperebutkan tiket ke zona Liga Champions musim depan.

Sementara itu, Hertha tengah berjuang untuk menjauh dari zona degradasi.

Minimnya selisih poin membuat Leipzig tidak boleh terpeleset. Pelatih Julian Nagelsmann berharap Timo Werner dapat menunjukkan ketajaman di laga ini.

Dilansir dari laman Mola.TV, Werner punya dua target yakni mengangkat posisi Leipzig di klasemen, dan mengejar perolehan gol Robert Lewandowski di daftar pencetak gol terbanyak.

Selain laga tersebut, ada empat laga dihelat pada Kamis (28/5/2020) dinihari pukul 01.30 WIB yaitu Duesseldorf vs Schalke 04, Hoffenheim vs FC Koeln, Union Berlin vs Mainz 05, Augsburg vs Paderborn.

Laga Fortuna Duesseldorf versus Schalke akan dihelat di Merkur Spiel-Arena juga layak disimak.

Dusseldorf wajib meraih poin penuh jika tidak ingin posisi mereka terus berada di zona degradasi.