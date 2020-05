Nasib Dory Harsa Pasca Hengkang dari Band Lare Jawi Didi Kempot, Juga Ada Terkait Nella Kharisma

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar Dory Harsa telah hengkang dari Band Lare Jawi Didi Kempot sempat ramai. Ini setelah Yan Vellia mengunggah foto personel terbaru Lare Jawi di Instagram.

Lantas bagaimana nasib Dory Harsa setelah keluar dari band itu? Lantas apa hubungannya dengan Nella Kharisma?

Diketahui, melansir dari Instagram Yan Vellia, Kamis (21/5/2020), istri kedua Didi Kempot itu membagikan foto formasi terbaru band Lare Jawi.

Dalam foto yang dibagikan, terlihat enam anggota band Lare Jawi meski kini sang maestro campursari Didi Kempot telah tiada.

"Sehat sehat selalu ya my team.. perjuangan msh pANJANG..

tetap sEMANGAT..... this is the new lare jawi formation

#DKMANAGEMENT #larejawimusik," tulis Yan Vellia di Instagram, Kamis (21/5/2020).

Alasan Dory Harsa hengkang diungkapkan Yan Vellia ((INSTAGRAM))

Namun, ada yang janggal dari foto yang dibagikan Yan Vellia yang membuat banyak warganet berkomentar.

Sosok penabuh kendang Dory Harsa yang kerap kali mengirisi konser Didi Kempot tak terlihat dalam formasi terbaru band Lare Jawi.

Sontak, hal tersebut membuat banyak penggemar merasa kecewa lantaran tak ada sosok Dory Harsa dalam formasi band Lare Jawi.