Haico Van Der Veken Bereaksi Beri Peringatan Fans Ngeyel Yang Membuatnya Sedih

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kesedihan diungkapkan pesinetron yang tengah naik daun, Haico Van Der Veken.

Dia langsung bereaksi ungkapkan peringatan tegas kepada fans yang dinilainya sudah ngeyel.

Hal itu terungkap dari story akun instagramnya, Kamis (28/5/2020).

Wajar saja jika Haico dibuat kesal hingga bereaksi beri peringatan, pasalnya, ini sudah kesekian kalinya Haico Van Der Veken mengeluhkan fakta ini melalui media sosial.

Berikut isi keluhan Haico terhadap kelakuan fansnya tersebut :

"Sekali lagi tolong kalau kirimin aku barang-barang tolong jangan yang berbahan plastik ya

Kayak misalnya bungkusannya atau apa, karena jujur can make me sad

Saat aku harus terima barang dari kalian apalagi aku harus buang lagi ini plastik, apalagi ini sekali pakai,

bukannya aku ga bersyukur kalian kirimin aku barang, aku bersyukur banget aku seneng banget,

Tapi please lain kali jangan yang berbau plastik, thank you," tutup Haico Van Der Veken.