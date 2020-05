Daebak, Mini Album Twice More & More Sudah Dipesan Hingga 500 Ribu Buah Meski Belum Rilis

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mini album girlband asuhan JYP Twice, mendapatkan respons positif. Meski belum resmi dirilis, namun telah dipesan sebanyak 500 ribu buah.

Twice adalah girlband yang beranggotakan sembilan orang wanita cantik yang memulai debutnya pada 2015 lalu.

Kini, setelah 5 tahun menapaki panggung hiburan Korea, mereka bersiap mengeluarkan mini album baru.

Twice akan melakukan comeback dengan mini album 'More & More' pada tanggal 1 Juni mendatang.

Intip teaser video klipnya di sini:

Teaser untuk video musik lagu utamanya telah dirilis di kanal Youtube TWICE pada Senin (25/05/2020).

Selain itu, pemesanan mini album 'More & More' pun telah dibuka.

Melansir dari Koreaboo.com, hingga kini sudah ada sebanyak 500 ribu mini album 'More & More' yang terpesan.

Ini merupakan awal penjualan yang bagus bagi TWICE.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan jika nanti penjualan mini album 'More & More' akan melampaui rekor mereka pada album 'Feel Special'.

Namun tidak mengherankan, sebab dalam teaser musik video 'More & More' saja sudah terlihat konsep yang dibawa mereka kali ini berbeda.

Apalagi comeback mereka kali ini digadang-gadang akan lengkap dengan kehadiran Mina yang pada beberapa waktu lalu selalu absen karen masalah kesehatan mental.

Bagaimana? Sudah tidak sabar?



Mari sama-sama nantikan comeback TWICE pada 1 Juni 2020 pukul 18.00 waktu Korea. (*)

