Da Kyung dan Lee Tae Oh.Link Streaming dan Sinopsis Episode 15 The World of The Married, Da Kyung Tinggalkan Tae Oh

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - The World of The Married yang tayang di Trans TV memasuki episode 15, Jumat (29/5/2020) pukul 19.15 WIB. Berikut ini Link streaming dan sinopsis The World of the Married episode 15.

Dalam episode 15 ini cerita makin seru karena tinggal menyisakan dua episode. Sedangkan episode terakhir atau episode 16 akan ditayangkan Senin (1/6/2020).

Berikut sinopsis The World of the Married episode 15 ketika Da Kyung mengetahui Tae Oh berselingkuh darinya.

• Agnez Mo Sesalkan George Floyd yang Tewas Diinjak Polisi, Bukti Rasisme Masih Ada di Amerika

• Terlihat Merokok, Abidzar Al Ghifari Putra Ustadz Uje Dikritik, Umi Pipik Balas Begini

Da Kyung merasa keluarga dan pernikahannya sempurna, hingga Ji Sun Woo berkata Tae Oh tidur dengannya.

Da Kyung menolak untuk percaya, meski timbul keraguan besar dalam dirinya.

Ia pun berkata pada orangtuanya bahwa ia baik-baik saja dan menyuruh mereka pulang.

--

Sun Woo dan Joon Young akhirnya pulang ke rumah mereka.

Sementara Tae Oh minum di luar menyesali apa yang dilakukannya.

Da Kyung menunggu Tae Oh pulang dan bertanya apakah benar ia tidur dengan Sun Woo.