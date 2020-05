Pose Ashraf dalam Foto Postingan BCL, Shireen Hingga Cynthia Bella Beri Respons ke Ibu Noah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya Bunga Citra Lestari alias BCL menggunggah foto Ashraf Sinclair. Tampaknya Unge masih kepikiran dengan mendiang ayah Noah Sinclair.

Diketahui, sejak ditinggalkan Ashraf Sinclair, baru kali ini BCL secara terbuka menyampaikan kerinduan pada sosok suami yang telah menemaninya bertahun-tahun.

Postingan BCL ini mendapat respons sejumlah sahabat, mulai Shireen Sungkar, Laudya Cynthia Bella hingga Luna Maya.

Sebelumnya, pada momentum Lebaran kemarin, ia mengunggah foto bersama anaknya, Noah Sinclair dengan latar belakang foto sang suami.

Diketahui, Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020 karena serangan jantung.

Pada hari yang sama almarhum dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

Tampak pada foto yang diunggah Bunga Citra Lestari tersebut rambut Ashraf masih panjang dan diikat.

Ashraf juga terlihat menggigit kuas dengan tangan berlumur cat ungu.

Bunga mengaku merindukan Ashraf Sinclair.

"Hey you, I miss you, each and everyday,