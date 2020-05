iPhone 11 Smartphone Terlaris Dunia Geser iPhone XR , Nasib Redmi Note ?

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID, - Laporan dari firma riset Omdia, pengiriman iPhone 11 tercatat sebesar 19,5 juta selama Januari-Maret 2020.

iPhone 11 menggeser posisi iPhone XR sebagai smartphone terlaris di dunia pada kuartal I-2020.

Penjualan itu melampaui iPhone XR yang terkirim 13,6 juta unit di periode yang sama tahun lalu.

Omdia mengatakan bahwa ponsel iPhone besutan Apple memang rutin nangkring di daftar smartphone terlaris besutannya.

"Kesuksesan Apple berasal dari strategi hanya menawarkan sedikit model saja. Perusahaan ini pun bisa fokus menangani beberapa produk yang mampu menarik minat banyak konsumen dan laku dalam jumlah sangat banyak," ujar direktur riset smartphone Omdia, Jusy Hong.

Untuk iPhone 11 sendiri, selain strategi Apple di atas, harga menarik agaknya menjadi kunci.

Banderol ponsel ini yang mulai di angka 699 dollar AS (Rp 10,3 juta), lebih rendah 50 dollar AS dibanding iPhone XR sebelumnya yang dijual mulai 749 dollar AS (Rp 11,1 juta).

Secara spesifikasi pun iPhone 11 lebih tinggi dibanding iPhone XR. Jadi wajar saja jika iPhone 11 lebih laris dibanding iPhone XR.

Namun, yang cukup menarik, penjualan iPhone 11 bisa tembus angka yang tinggi di tengah ekonomi global yang belum stabil akibat pandemi.

Padahal Apple juga menutup sebagian tokonya di China, AS, dan beberapa negara lainnya yang terdampak wabah.

iPhone 11 series yang terpajang di salah satu Apple Store di Singapura. (Wahyunanda Kusuma Pertiwi/KOMPAS.com)

