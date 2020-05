Jadwal Rilis 5 Game Terbaru di Bulan Juni 2020, Ada Game Spongebob Squarepants

Editor: Rendy Nicko

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah game terbaru rilis bulan Juni 2020 dan diyakini dapat mengisi waktu di sela waktu bekerja.

Berikut jadwal game terbaru yang rilis di Bulan Mei 2020, di antaranya Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated dan The Last of Us Part 2.

Beberapa game yang siap dirilis di bulan ini untuk sejumlah platform, baik PC (desktop), PS4, Xbox One, hingga Nintendo Switch.

• Cara Dapat Kuota Gratis Telkomsel 3 GB dan Tri 6 GB, Promo Paket Internet Murah Indosat dan XL Ada

• Spesifikasi dan Daftar Harga HP Xiaomi Akhir Mei 2020, Ada Redmi 10X dan Redmi 10X Pro

• Update Daftar Harga HP Samsung Akhir Mei 2020, Cek Spesifikasi Galaxy M21

• Daftar Harga HP iPhone Mei 2020, Cek Spesifikasi iPhone 7 Plus, iPhone SE dan iPhone 11 Pro Max

• Daftar Harga HP Oppo Mei 2020, Sempat Ada Diskon Rp 1 Juta untuk Ponsel Oppo Tipe Tertentu

Berikut ini adalah daftar 5 game yang bakal melenggang di bulan Juni 2020 ini sebagaimana Banjarmasinpost.co.id rangkum dari grid.id :

1. The Outer Worlds

Sempat tertunda produksinya akibat pandemi COVID-19, The Outer Worlds versi Nintendo Switch akhirnya selesai digarap.

The Outerworlds versi Nintendo Switch rencananya akan resmi rilis pada 5 Juni 2020.

Bagi para pengguna konsol Nintendo Switch, sangat wajib untuk mencoba game yang satu ini.

2. Valorant

Game besutan Riot Games ini akhirnya telah mengumumkan secara resmi jadwal perilisannya.