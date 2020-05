Pamer Foto Tanda Merah di Punggung Marion Jola Banjir Komentar Penggemar, Aestetik Banget!

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi penyanyi Marion Jola membagikan foto uniknya tentang pengalaman selama dua bulan lebih di rumah aja mencegah virus corona (covid-19) banjir komentar penggemar.

Tanda merah di punggungnya pun menjadi sorotan.

Marion mengunggah dua foto di instagram, dirinya menggunakan dress berwana biru dan bagian punggungnya dipenuhi garis-garis merah efek dari kerokan.

• Ahok BTP Geram Netizen Selalu Bandingkan Puput dengan Veronica Tan, Bongkar Tabiat Mantan Istri

• Prince Asia Jang Geun Suk Akhirnya Selesaikan Wajib Militer, Inilah Drama Hits yang Dibintanginya

"Self Quarantine goals, finally i did that yes, that "kerokan" thing," tulis Marion Jola, di instagram, @lalamarionmj.

Postingan ini mendapat banyak komentar seru dari para pengikut Marion di instagramnya.

Banyak yang memuji foto Marion iti bisa terlihat aestetik, padahal cuma mau nunjukin hasil kerokan saja.

"Seorang Marion Jola aja dikerokin aje aestetik bgt ampun deh," tulis akun Uwiyyy_.

Foto kerokan di punggung Marion Jola banjir komentar. (Instagram Marion Jola)

"Kerokan versi aestetic," tulis akun rsyspryhh.

Sementara itu Marion Jola selama di masa pandemi ini cukup aktif membagikan kegiatannya di instagram mulai dari foto dan videonya berolahraga, maupun ketika ia menyanyikan lagunya dan mengcover lagu orang lain.

Di beberapa postingan Marion mengungkapkan kerinduannya bernyanyi di atas panggung menghibur para penggemarnya.

"Sebenarnya aku rindu, tapi kita semua harus jaga kesehatan ya lav!," tulis Marion. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Marion Jola Pamerkan Foto Pungung Merah-merah Habis Kerokan, Begini Tanggapan Followers-nya