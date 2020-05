Pemkab Banjar Bersama DPRD Banjar Persiapkan Kondisi Kenormalan Baru

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar melalui Pansus Percepatan Penanggulangan Covid-19 bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Banjar, melaksanakan rapat evaluasi penanggulangan Covid-19 serta Pelaksanaan PSBB, di Ruang Paripurna DPRD Banjar, Jalan A Yani Km 40, Kota Martapura, Kalsel, Jumat (29/05/2020) siang.

Rapat evaluasi dipimpin Ketua Pansus Ahmad Sarwani dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Banjar M Rofiqi, Tim Gugus Tugas Covid-19 Sekda Banjar M Hilman, Dandim 1006/Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto, Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo, Kepala Kejari Banjar Muji Martopo serta anggota DPRD Kabupaten Banjar dan dari SKPD Kabupaten Banjar yang terkait dengan percepatan penanganan Covid-19.

Dalam kegiatan itu, Ketua Pansus A Sarwani menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim Gugus Tugas Covid-19 dan Satgas PSBB yang selama masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan akan berakhir Jumat (29/5/2020) telah melaksanakan tugasnya secara maksimal walaupun mungkin masih ada kekurangan.

“Kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim Gugus Tugas Covid-19 dan Satgas PSBB, karena telah bertugas secara maksimal tanpa ada menimbulkan gejolak di masyarakat. Mungkin kita tidak memperpanjang masa pemberlakuan PSBB, namun kita cari upaya untuk tetap bisa menahan penyebaran Covid-19 agar tidak jadi jadi bumerang kepada kita,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Banjar, M Rofiqi, mengatakan, dari awal pihaknya menolak penerapan PSBB di Kabupaten Banjar yang dilaksanakan secara parsial atau tidak secara menyeluruh se-Kalimantan Selatan. Karena, tidak akan bisa dilaksanakan secara maksimal.

“Karena wilayah kita ini adalah perlintasan dan berbatasan langsung dengan banyak kabupaten lain, maka akan sangat rentan dengan penyebaran Covid-19. Sekarang, kita akan memasuki tatanan skenario kehidupan normal baru atau new normal. Saya harapkan new normal ini benar disosialisasikan agar masyarakat tidak salah paham dengan yang dimaksud new normal itu,” ungakapnya.

Sementara itu, dari Gugus Tugas Covid-19 yang disampaikan Sekda Kabupaten Banjar, HM Hilman, mengatakan, selain pembatasan dan hal teknis di lapangan, selama masa PSBB pihaknya melakukan tracing, tracking dan melaksanakan rapid test dan swab test secara berkelanjutan.

Selama masa PSBB, Tim Gugus Tugas Covid-19 telah melakukan 3.000 rapid test dengan rincian 2.000 untuk masyarakat umum dan 1.000 untuk tenaga kesehatan

“Sesuai tujuan awal maksud dari PSBB agar bisa aktif dan optimal melakukan tracing, tracking dan memetakan penyebaran Covid-19. Alat untuk melaksanakan tes, kami masih banyak tersedia. Namun, kami terkendala keterbatasan personel, ambatnya mendapatkan hasil dari sampel yang dikirim ke laboraturium karena banyaknya antrean sampel dan tingkat kepatuhan masyarakat yang kurang, sehingga kontak erat berisiko tinggi, selalu bertambah terus," jelas Hilman.

HM Hilman juga menambahkan, setelah masa PSBB, diminta untuk menerapkan skenario tatanan kehidupan normal baru atau new normal.

Walaupun syarat belum memenuhi untuk itu, namun harus tetap waspada, pola gaya hidup harus menyesuaikan dengan kondisi Covid-19 dengan protokol Covid-19.

“Mungkin nanti akan ada pelonggaran pembatasan sosial, namun menyesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat kita yang agamis, prioritas yang mana saja yang dapat kita longgarkan sesuai dengan protokol Covid-19. Mungkin nanti bisa saja dimulai dari majelis pengajian walau dengan jumlah jemaah yang terbatas. Tapi, bisa kita minta dukungan dari Dinas Kominfo agar jemaah yang lain dapat menyimak secara streaming,” pungkasnya. (AOL/*)