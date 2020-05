Sinopsis Now You See Me, Aksi Perampokan Oleh Para Pesulap Dibintangi Mark Ruffalo dan Isla Fisher

Tangkap layar aksi di film Now You See Me

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut sinopsis film Now You See Mee yang tayang di Trans TV, Sabtu (30/5/2020) pukul 19.00 WIB , dibintangi Mark Ruffalo hingga Isla Fisher.

Selain Mark Ruffallo, ada pula nama-nama besar lainnya yang mengisi film Now You See Me seperti Woody Harelson, Jesse Eisenberg, Michael Cane, hingga Dave Franco.

Dikutip dari IMDb, film ini dirilis Mei 2013 di Amerika Serikat dan untuk situs perangkingan itu sendiri, Now You See Me dapat angka 7.3 dari 10.

Film ini disutradarai Louis Leterrier, jalan cerita dalam film ini ditulis oleh Ed Solomon dan Boaz Yakin.

Dibintangi Jesse Eisenberg, Common, dan Mark Ruffalo film ini mengusung genre kriminal, misteri, serta thriller.

Fakta menarik seputar film ini adalah ternyata salah satu pemerannya ada yang hampir mati lho saat proses syuting.

Ya, dia adalah Isla Fisher.

Jika pesulap favorit kalian dalam film itu adalah Isla Fisher, si wanita yang bisa bertahan dalam akuarium dalam keadaan tangan terkunci, ada cerita menarik, nih, dibalik proses syutingnya!

Isla hampir saja tewas dalam adegan dimana ia harus berusaha melepaskan diri dari jeratan borgol dalam keadaan tenggelam di dalam akuarium!

Saat itu, Isla mengaku sempat tak kuasa melawan tekanan dalam air selama tiga menit, dan napasnya pun sudah mau habis karena oksigen yang ada di dalam paru-parunya sudah terkuras akibat proses syuting yang melelahkan.