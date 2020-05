Lagu Baru Suga BTS Disisipi Pidato Pemimpin Aliran Sesat, Big Hit Langsung Minta Maaf

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Salah satu lagu Suga BTS di mixtape D-2 menuai kontroversi. Lagu yang bertajuk, 'What Do You Think?' menyisipkan suara yang ternyata merupakan kutipan khotbah Jim Jones, pemimpin aliran sesat yang mengajak massa untuk bunuh diri.

Terkait hal ini Big Hit Entertainment, Minggu (31/5/2020) telah mengeluarkan pernyataan resmi.

Dilansir dari Soompi.com begini pernyataan agensi yang menaungi Suga itu.

"Halo, ini adalah Big Hit Entertainment. Ini adalah pernyataan resmi kami tentang masalah mixtape BTS Suga.

Sampel vokal pidato dalam pengantar lagu "What Do You Think?" pada mixtape dipilih tanpa maksud khusus oleh produser yang bekerja di trek, yang tidak mengetahui identitas pembicara dan menggunakan sampel untuk suasana keseluruhan lagu.

Setelah sampel pidato dipilih, perusahaan mengikuti proses internal kami dan melakukan prosedur untuk meninjau kesesuaian konten. Namun, dalam proses pemilihan dan peninjauan, kami melakukan kesalahan karena tidak mengenali ketidaktepatan konten dan termasuk sampel dalam lagu.

Big Hit Entertainment memiliki proses untuk meninjau konten beragam yang ditargetkan untuk audiens global untuk masalah sosial, budaya, dan historis yang potensial.

Namun, kami mengalami kenyataan bahwa ada batasan untuk memahami dan merespons dengan tepat untuk setiap situasi. Dalam hal ini, kami tidak dapat mengenali masalah sebelumnya dan menunjukkan kurangnya pemahaman tentang masalah historis dan sosial yang relevan. Kami mohon maaf kepada mereka yang merasa tidak nyaman atau terluka karena ini.

Big Hit Entertainment telah menghapus bagian dari lagu tersebut dan merilis ulang versi baru.

Seniman itu juga merasa malu dan sangat bertanggung jawab atas masalah yang muncul di bidang yang tidak ia pertimbangkan.