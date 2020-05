Tatapan Kosong Saipul Jamil Saat Dijenguk Irma Darmawangsa, Sementara Dewi Perssik Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Potret terkini Saipul Jamil dibagi Irma Darmawangsa. Mantan suami Dewi Perssik itu dijenguk dari dalam penjara.

Saat dijenguk Irma Darmawangsa itu, tatapan kosong Saipul Jamil menjadi sorotan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Saipul Jamil tengah menjalani masa hukuman di penjara.

Mantan suami Dewi Perssik itu divonis penjara selama 6 tahun.

Ia divonis 3 tahun penjara karena kasus pencabulan pada 14 Juni 2016, dan hukuman ditambah menjadi tiga tahun penjara karena terbukti menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Baru-baru ini pedangdut Irma Darmawangsa terlihat menjenguk sahabatnya tersebut di penjara.

Irma pun sempat mengunggah potret terkini dari Saipul Jamil ke Instagramnya pada Sabtu (30/5/2020).

"That’s what friends are for," tulis Irma.

Saipul nampak duduk dengan tatapan kosong saat Irma datang menemuinya.

Bang Ipul, sapaan akrab Saipul Jamil terlihat mengenakan kaus garis-garis.