Disini Dwi Sasono Sembunyikan Ganja, Sherina Munaf Hingga Happy Salma Bereaksi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris Sherina Munaf berikan dukungan kepada suami Widi Mulia, Aktor Dwi Sasono setelah tertangkap tangan menyimpan narkoba jenis ganja seberat 16 gram di kediamannya Senin,(1/6/2020).

Dukungan diberikan oleh Putri dari Komisaris Utama PT Garuda Indonesia, Triawan Munaf ini melalui unggahan story instagramnya @sherinasinna.

"@dwisasono one of the kindest people I know. We got your back. sending hugs and support to @widimulia," yang berarti "@dwisasono salah satu orang paling ramah yang saya kenal.

Kami mendungkumu. Mengirimkan pelukan dan dukungan kepada @widimulia,"ujarnya.

Dwi Sasono dan mantan kekasih Raditya Dika ini pernah menjadi rekan kerja saat melakukan syuting bersama film Wiro Sableng 212 yang tayang pada 30 Agustus 2018 silam, dimana film ini dibintangi oleh Sherina sebagai Anggini, Dwi Sasono sebagai Kamandaka, dan aktor utama Vino G Bastian sebagai Wiro Sableng.

Selain Sherina Munaf, dukungan juga mengalir dari pemain film Wiro Sableng lainnya yaitu Happy Salma yang berperan sebagai Suci, dan Lukman Sardi yang berperan sebagai Werku Alit di Film tersebut.

"Tidak selalu cuaca baik, begitu juga waktu kita bersama. Namun doa tulus ini selalu untuk kalian,selamanya," dikutip Banjarmasinpost.co.id dari unggahan foto instagram pribady Happy Salma @happysalma pada Senin (1/6/2020) sore.

Unggahan foto berisi gambar Happy Salma beserta Dwi Sasono dan Widi Mulia yang sedang duduk di sebuah kafe ini pun menuai komentar dari penyanyi Indonesia Audy Item.

"Be strong the Sasonos, peluk," ucapnya.

Sementara aktor Lukman Sardi ikut memberikan dukungan dengan mengunggah foto kebersamaannya dengan Dwi Sasono saat menggunakan kostum tradisonal di akun instagram miliknya @lukmansrd.