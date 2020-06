Dukungan Kareena Kapoor Untuk George Floyd Malah Dinyinyir, Istri Saif Ali Khan Diminta Begini

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris India Kareena Kapoor memberikan dukungannya untuk George Floyd, pria Amerika Serikat yang meninggal dan kasusnya saat ini sedang memanas. Sayangnya, istri Saif Ali Khan itu justru dinyinyiri warganet.

Kematian George Floyd di Minneapolis, Minnesota, 25 Mei 2020 membuat banyak publik figur dunia buka suara termasuk dari Kareena Kapoor.

Pasalnya, di balik kematian George Floyd ini, isu tentang rasisme muncul ke permukaan hingga membuat publik marah.

Tak tinggal diam, Kareena Kapoor lewat akun Instagramnya, membagikan foto berisi dukungannya untuk George Floyd, Jum'at (29/5/2020).

Ibu satu anak itu membagikan foto hitam putih yang menggambarkan kerusuhan di mana seorang pria tanpa senjata seperti dikejar sekelompok aparat.

Foto tersebut merupakan foto sampul majalah Time.

Kareena menambahkan emoji hati yang terbelah dengan tagar #JusticeForGeorgeFloyd yang merujuk pada keadilan untuk pria tersebut.

Namun ada saja warganet yang 'menyinyiri' aksi bintang Mujhse Dosti Karoge! di kolom komentar.

Ada yang meminta Kareena supaya lebih menyoroti isu-isu di negaranya sendiri.

"Shouldn't you be talking more about the mismanagement of Corona Virus in Mumbai ? (Kayaknya lebih baik kamu lebih menyoroti soal salahnya manajemen penanganan virus corona di Mumbai)," tulis akun unfuck.the.world.

