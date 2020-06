Pengisian Token Listrik PLN Sempat Error, PLN Pastikan dana Pelanggan Tidak Hilang

BANJARMAASINPOST.CO.ID - Pengisian Token Listrik PLN dilaporkan error atau mengalami gangguan oleh sejumlah pelanggan.

Tak cuma saat mengisi, pelanggan listrik prabayar mengeluhkan gangguan saat melakukan pembelian token listrik.

Keluhan ini menjadi ramai dan diungkapkan pelanggan di media sosial Twitter.

Seperti yang diungkapkan pemilik akun @vilapyon.

"Lagi error ya top-up token listrik via mobile banking dan market place, anyone," tulisnya.

"Halo @pln_123 saya beli token listrik via mbanking BCA tapi diinput gagal terus ya. Beli 200k cuma dapat 20.0 kWh. Please help token dah mau abiissss iniiiii bisa gelap2an gue sampe pagiiii," tulis pemilik akun @tiayunip.

Menanggapi keluhan para pelanggan ini, pihak PLN menyampaikan perminataan maaf.

Senior Executive Vice President Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN Yuddy Setyo Wicaksono mengatakan, hal ini terjadi karena gangguan pada sistem jaringan komunikasi data.

"Yang menyebabkan proses pengiriman data token prabayar sebagian pelanggan gagal terkirim. Saat ini jaringan komunikasi sudah berangsur normal,"ucap Yuddy dalam keterangannya, Senin (1/6/2020).

Yuddy menjelaskan, pada pukul 16.45 WIB terjadi gangguan sistem jaringan komunikasi yang mengakibatkan sejumlah transaksi token listrik mengalami gagal kirim.

Kemudian, pukul 16.52 WIB sistem jaringan komunikasi data PLN sudah berangsur normal.

Menurut dia, PLN telah memulihkan seluruh sistem dan mencari akar masalah agar tidak terulang kembali permasalahan ini.

"Sementara itu untuk pelanggan yang sudah terlanjur membeli token atau sudah terdebet namun tokennya tidak ada, PLN memastikan dana pelanggan tidak hilang," kata dia.

Untuk informasi tersebut pelanggan dapat menghubungi Contact Center PLN 123.

