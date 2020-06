Putri Sosialita Ala Alatas Risih, Ini Reaksi Tasya Farasya Soal Tren Make Up Flawless

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Beauty Vlogger sekaligus saudara kembar Tasyi Athasyia, Tasya Farasya mengaku risih.

Putri dari sosialita ternama Indonesia Alawiyah Alatas atau lebih dikenal dengan Ala Alatas ini ungkap soal tren make up flawless.

Ya, ramai diperbincangkan mengenai tren make up flawless sejak satu tahun belakangan ini, Beauty Vlogger sekaligus sudara kembar Tasyi Athasyia, Tasya Farasya mengaku risih dengan banyaknya pendapat yang salah mengenai maksud dari tren make up tersebut.

Banyaknya anggapan mengenai make up flawless yang dinilai harus memiliki hasil akhir natural tersebut dinilai Tasya Fartasya merupakan anggapan yang salah dan terlanjur berkembang dimasyarakat khususnya bagi warga net di Indonesia.

Anak dari sosialita ternama Indonesia Alawiyah Alatas atau lebih dikenal dengan Ala Alatas ini mengungkapkan kerisihannya melalui unggahan insta story akun instagram miliknya @tasyafarasya pada Minggu, (30/5/2020).

"Guys hari ini mari kita bahas tentang derfinisi flawless make up wkwkwk karena aku suka risih kalau baca komennya flawless make up tuh seakan - akan artinya make up natural atau make up yang no make up" ujarnya.

Sebelum menjelaskan pengertian dari make up flawless, saudari sepupu Tania Nadira mantan istri Tommy Kurniawan ini terlebih dahulu menjelaskan mengenai arti kata flawless menurut kamus.

"Ni menurut kamus arti flawless tuh adalah tanpa noda atau tanpa celah ceunah atau singkat kata halus gitu deh kalau buat di muka, kalau buat di situasi lain ya bisa lain arti tapi kurang lebih artinya nyaris sempurna," tuturnya.

Selanjutnya beauty vlogger yang sempat heboh akibat baru pertama kali melihat bentuk uang pecahan seribu rupiah terbaru ini menjelaskan maksud dari make up flawless yang sebenarnya adalah bentuk riasan yang bisa dinilai tanpa celah atau nyaris sempurna.

"Flawless make up adalah hasil make up yang nyaris sempurna dari teknik blendingnya (blending complexion dan eyeshadow) pemilihan warna complexion, coveragenya, bentuk alisnya, attention to details deh dan lain-lain, hasil make upnya ya bisa beda-beda bisa natural, bisa bold, bisa fx make up, dan semua jenis maske up look lainnya bisa jadi flawless kalau hasilnya halus dan bagus," jelasnya.