Roger Danuarta Urai Sosok Chika, Penampakan Cut Meyriska Dihiasi Mahkota Bunga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cut Meyriska belum lama ini berulang tahun yang ke 27. Momen bahagia bagi Roger Danuarta.

Pada momen tersebut Cut Meyriska mendapat tulisan pesan manis dari Roger Danuarta.

Cut Meyriska menginjak usia 27 tahun pada Selasa (26/5/2020), dan Roger Danuarta tidak menyia-nyiakan momen bahagia itu.

Terlebih istri Roger Danuarta kini tengah mengandung, kebahagian makin lengkap Cut Meyriska mendapat ucapan manis dari sang suami di hari ulang tahunnya.

Roger mengunggah potret masa kecil sang istri disertai caption panjang.

Cut Meyriska kecil nampak begitu menggemaskan dengan balutan dress pesta bernuansa putih.

Mahkota bunga juga menambah manis penampilan Chika, sapaan akrab Cut Meyriska.

"Happy Birthday My Love, My Wife. Without your presence, my life wouldn’t have balance.

(Selamat ulang tahun cintaku, istriku. Tanpa kehadiranmu, hidupku tak mungkin seimbang)

Without your intelligence, My decisions wouldn’t have prudence.