Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Tentang Baby Smoker di Indonesia, Ini Fakta dan Penjelasannya

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID- Mengambil tema Don’t let tobacco take your breath away di hari Tanpa Tembakau Sedunia, FIM Banjarmasin live via instagram @fimbanjarmasin bahas rokok dan segala dampaknya.

Sebagai pembicara Alfian Nur Ns, Perawat Kesehatan Komunitas Staf Departemen Keperawatan Kesehatan Komunitas PS Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran ULM.

Bertindak sebagai moderator, Sri Annisa yang juga bagian dari Duta Generasi Berencana (GenRe) Kalimantan Selatan.

Menurut laporan Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA), Asean Region menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak di Asean, jumlah remaja perokok di Indonesia juga terus bertambah setiap tahunnya.

Dalam pembahasan, disayangkan banyaknya perokok anak yang dinilai akan menjadi bencana dalam bonus demografi.

Apalagi generasi muda Indonesia dalam proses menuju Indonesia emas, dengan dampak negatif rokok kita semua khawatir tidak bisa memaksimalkan bonus demografi sebagai peluang dan malah menjadi boomerang.

Pria yang pernah menerima NKCU Distinguished Internatonal Student Scholarship ini juga menekankan pada bahasan tentang Indonesia yang dijuluki Baby Smoker.

Setidaknya ada terdapat 239 ribu anak Indonesia yang berusia di bawah 10 tahun sudah menjadi perokok aktif.

Baby smokers adalah target bisnis rokok di Indonesia atau dunia, yang berusaha menggait para perokok baru agar bisa menjadi target perokok selanjutnya dan ternyata anak-anak juga akhirnya masuk dalam jerat tadi.