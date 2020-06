Komentar Jahat di Video Syur Mirip Syahrini Didokumentasikan, Pihak Istri Reino Barack Buru Netizen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kasus Video Syur atau video mesum mirip Syahrini terus bergulir. Kini, netizen yang berkomentar jahat juga diburu pihak istri Reino Barack.

Ini berdasarkan isyarat Kuasa hukum Reino Barack dan Syahrini, Andi Simangunsong yang akan melacak para netizen yang berkomentar di video viral asusila mirip kliennya.

Diketahui, kepolisian sudah menangkap pemilik akun @danunyinyir yang mengunggah video syur diduga mirip Incess tersebut.

"Yang menarik adalah komentar-komentar. Kita sampai sekarang belum ke arah netizen yang ngasih komen," kata Andi seperti dikutip dalam acara HOTROOM bersama Hotman Paris Hutapea, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (2/6/2020).

Menanggapi pernyataan Andi tersebut, Hotman pun melontarkan pertanyaan apakah pihak Syahrini akan benar-benar mengejar orang-orang yang meninggalkan komentar buruk di dunia maya.

"Jadi Reino Syahrini akan mengejar netizen-netizen yang komen keterlaluan, begitu?" tanya Hotman.

"Selain komen-komen, kita juga melihat ada yang sudah take down postingan-nya. Walaupun di-take down, dihapus, bukan berarti hilang pidananya karena kita sudah punya screen capture-nya," jelas Andi.

Andi Simangunsong berharap netizen jera dengan perilaku tidak terpujinya di dunia maya.

Satu-satunya alasan Reino Barack dan Syahrini mengusut tuntas kasus pencemaran nama baik dan penyebaran konten asusila ini adalah untuk membuat netizen jera.

"Tujuan kita adalah jangan ada lagi orang-orang yang melakukan hal serupa," kata Andi.