Respons Ayu Ting Ting Saat Didi Riyadi Posting Foto Ibadah, Sohib Ivan Gunawan Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Ayu Ting Ting pada beberapa waktu lalu kerap dikaitkan dengan Didi Riyadi. Bahkan, sejumlah fans mengharapkan mereka berjodoh.

Apalagi, Ayu Ting Ting dan Didi Riyadi beberapa kali tepergok berbalas komentar di media sosial.

Nah, baru-baru ini, sohib Ivan Gunawan dan Ruben Onsu itu kembali tepergok menanggapi postingan drummer Band Element itu.

Dalam postingan baru-baru ini, Didi mengunggah foto sedang melaksanakan ibadah.

• Wasiat Nikita Mirzani untuk Anak-anaknya Disimpan Dalam, Ruben Onsu Syok Lihat Fakta Ini

• Goyangan Vanessa Angel Saat Hamil Tua Disorot, Istri Bibi Ardiansyah Pamer Video TikTok

Dia terlihat sedang duduk di ruangan keluarga.

Lengkap dengan kopiah, Didi juga memakai sarung.

"We come with nothing ..

We go with nothing ..

#ibadahdirumahaja

#tgif," tulisnya.

Siapa sangka, postingan itu direspons Ayu Ting Ting.

Dari 9 ribu lebih yang menyukai foto itu, satu di antaranya adalah ibunda Bilqis itu.

Postingan Didi Riyadi direspons Ayu Ting Ting (instagram didiriyadi)

Postingan ini dikomentari netizen. Bahkan, ada yang mengaitkannya dengan Ayu Ting Ting.