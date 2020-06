Lion Air Hentikan Sementara Penerbangan Komersial Penumpang Mulai 5 Juni, Ini Ternyata Alasannya

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Situasi penerbangan kian tidak menentu. Setelah Lion Air sempat terbang mengudara kembali pada 1 Juni tadi, kini pihak Lion Air kembali mengumumkan menghentikan sementara penerbangan komersial penumpang.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, dalam siaran persnya, yang diterima Banjarmasin Post membenarkan bahwa penghentian sementara operasional penerbangan penumpang berjadwal domestik dan internasional, yang dijadwalkan mulai 5 Juni 2020 sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut (until further notice/ UFN).

Keputusan Lion Air Group dengan pertimbangan atas evaluasi setiap pelaksanaan operasional penerbangan sebelumnya, bahwa banyak calon penumpang yang tidak dapat melaksanakan perjalanan udara disebabkan kurang memenuhi kelengkapan dokumen-dokumen sebagaimana persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan selama masa kewaspadaan pandemi Covid-19.

• Cara Mencairkan Insentif Dana Kartu Prakerja via BNI, Gopay dan OVO, Bukan Login www.prakerja.go.id

• Cara Pemegang KIP untuk Mendaftar UTBK-SBMPTN 2020 via ltmpt.ac.id, Ini Alur Pendaftaran Lengkapnya

• Cara Aktivasi Paket Internet Murah Telkomsel 10 GB Cuma Rp 4.500, Kuota Gratis 30 GB XL, Indosat Ada

Lion Air Group memfasilitasi kepada calon penumpang yang sudah memiliki atau membeli tiket (issued ticket) dapat melakukan proses pengembalian dana tanpa potongan (full refund) atau perubahan jadwal keberangkatan tanpa tambahan biaya (reschedule) melalui Kantor Pusat dan Kantor Cabang Penjualan Tiket (Ticketing Town Office) Lion Air Group di seluruh kota di Indonesia, layanan kontak pelanggan (call center) 021-6379 8000 dan 0804-177-8899 atau melalui e-mail refund.voucher@lionair.co.id .

Area Manager Lion Air Banjarmasin Agung Purnama, dihubungi mengatakan bahwa penerbangan

memang sempat sudah dimulai 1 Juni.

Namun tidak terlalu ramai kenapa? Karena pada bulan Maret-April para calon penumpang melakukan perubahan keberangkatan di bulan awal Juni ( berharap normal dan berangkat tanpa persyaratan ) akan tetapi ternyata SE No.04 Terkait syarat-syarat bagi penumpang diperpanjang hingga tangga 7 Juni 2020 dengan dikeluarkannya SE No.05 tentang layanan penerbangan.

Nah hal ini menyebabkan para penumpang mundur," urainya.

Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel merekam bahwa terjadi penurunan penumpang jika dibandingkan Maret 2020.

"Untuk penumpang berangkat 22.872 penumpang menurun 77,85 persen jika dibandingkan maret 2020, adapun penumpang datang sebanyak 17.587 penumpang dan menurun 83,70 persen jika dibandingkan Maret 2020," kata Kepala BPS Kalsel, Diah Utami, saat penjelasan BPD secara Virtual kemarin.

(banjarmasinpost.co.id /nurholis huda)