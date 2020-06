Cuci Uang pakai Alkohol, Shandy Aulia Dibikin Pusing Ulah Suami Saat Pandemi

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID -Di masa pandemi Covid-19 saat ini, hampir semua orang sangat peduli dengan kebersihan. Begitu pula artis peran Shandy Aulia dan suaminya David Herbowo.

Namun, akibat masalah kebersihan pula, Shandy Aulia mengakui bahwa dia dan suaminya, David Herbowo bisa berantem, terlebih di situasi pandemi corona atau Covid-19.

Bagi Shandy Aulia, kebersihan memang sangat penting apabila dalam batas yang wajar.

Namun berbeda untuk suaminya David Herbowo.

Saking bersihnya, Shandy Aulia menceritakan David bisa mencuci uang agar bersih.

Dari sinilah yang memicu perdebatan antara Shandy Aulia dan David Herbowo.

“Gue orangnya bersih tapi David tuh kayak, gue sampai berantem kebersihan sama dia. (Waktu itu) gue nyuruh dia (David) ngapain, kok lama banget, kita abis dari luar. Terus ternyata tahu enggak dia lagi ngapain, nyuci uang, katanya abis diambil dari ATM,” kata Shandy Aulia heran dalam kanal YouTube Titi Kamal seperti dikutip Kompas.com, Kamis (4/6/2020).

“Tapi maksudnya kamu ambil uang di ATM itu harusnya cuci tangan yang bersih, bukan uangnya kamu cuci. Gue adu argumen gitu, terus kalo punya Rp 10 juta, bakal cuci semua. Gue kayak aduh, dia bilang this is my rules, pokoknya jangan ikut campur,” tambah Shandy Aulia.

Dengan adanya kelakuan sang suami bisa membuat Shandy Aulia pusing.

Dia mengerti bahwa menjaga kebersihan sangat penting, tapi tidak sampai dengan mencuci uang.