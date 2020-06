Demi Noah Ibunda Mendiang Ashraf Sinclair Diisolasi 14 Hari, Mertua BCL Sebut Segera Kembali

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Karantina selama 14 hari harus dijalani ibunda Ashraf Sinclair, Khadijah Sinclair atau akrab disapa Dida. nenek Noah Sinclair itu harus menjalani isolasi berkait pandemi Covid-19 sebelum kembali ke rumahnya di Malaysia, setelah berkunjung ke rumah BCL.

"Alhamdulillah. Umi is back home in Malaysia now. In quarantine next 14 days before going home," tulis mertua BCL dalam unggahan Instagram-nya, @dida_sinclair, dikutip Kompas.com, Kamis (4/6/2020).

Sebelumnya demi sang cucu Noah, menghabiskan waktu selama tiga bulan di rumah menantunya, penyanyi Bunga Citra Lestari ( BCL), setelah Ashraf meninggal dunia.

"I'm grateful to spend so much time close to you and Noah and with your family too. To spend whole month of Ramadhan, read Yasin together for Alm Ashraf and spent a most beautiful Eidil Fitri together," tulis Dida.

Lebih lanjut, meskipun merayakan Idul Fitri tanpa mendiang Ashraf Sinclair, Dida mengatakan, tetap merasakan kehadirannya di tengah-tengah hari kemenangan tersebut.

Kini, Dida berujar, waktunya untuk menghabiskan waktu bersama suaminya, Mohamed Anthony John Sinclair, dan anak-anaknya yang berada di Malaysia yang juga merindukannya.

"But Umi is not saying 'good-bye'... Insya Allah i will see you and Noah, soon. Take care. We love you forever," ujar Dida.

Ashraf Sinclair mengembuskan napas terakhir dalam usia 40 tahun setelah mengalami serangan jantung pada Selasa (18/2/2020).

Pada hari yang sama, Ashraf Sinclair dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

Ashraf Sinclair yang merupakan aktor Malaysia mulai dikenal publik Indonesia setelah ia menikah dengan BCL pada 8 November 2008 di Masjid Al Bina Senayan, Jakarta.