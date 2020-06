Kabar Najwa Shihab Sakit Kini Lagi Pemulihan, Doa Kesembuhan Ramai Dikirim

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pembawa acara Najwa Shihab dikabarkan kini sedang sakit.

Kondisi terkini tengah pemulihan tindakan medis, hal ini diungkap Najwa dalam akun Instagramnya, @najwashihab

Sebelumnya, Najwa menjelaskan bahwa tayangan Mata Najwa yang tayang pada Rabu malam kemarin sudah direkam sebelumnya

"Rabu Rindu. Mata Najwa malam ini sudah direkam terlebih dulu," tulis Najwa di akun Instagramnya, dilihat Wartakotalive.com, Kamis (4/6/2020)

Belum diketahui semenjak kapan Najwa sakit dan apa penyakitnya.

Namun, Najwa menjelaskan bahwa saat ini dia sedang dalam proses pemulihan.

"Saya masih proses pemulihan tindakan medis. Insya Allah minggu depan sdh lebih baik jadi akan bisa live lagi, aamin. Hope to see u guys tonite at 8 @matanajwa eps "Belajar dari Pandemi","tandasnya

Unggahan tersebut membuat banyak warganet prihatin.

Mereka ramai-ramai mendoakan kesembuhan Najwa Shihab.