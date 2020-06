Lagu Hati yang Tersakiti Versi Korea Rossa Banjir Pujian, Cocok Jadi OST The World of The Married

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rilis lagu berjudul Hati yang Kau Sakiti versi Korea, penyanyi Sri Rossa Roslaina Handiyani atau Rossa langsung banjir pujian. Sampai, Kamis (4/6/2020) malam, telah ditonton 760.404 kali.

Tema lagu lama yang dirilis 2009 itu dinilai cocok menjadi OST drama Korea yang hits The World of The Married.

Teman dekat Afgan Syahreza mengemas lagu lama itu dalam bahasa Korea dengan judul "Sangcheo Badeun Maeum".

Tak hanya dari segi lirik, segi aransemen dan video klipnya mengalami perubahan.

Nuansa musiknya lebih lembut lewat iringan instrumen piano.

Sementara video klipnya berkonsep hitam putih.

Lagu yang dirilis minggu lalu ini pun mendapat reaksi positif dari warganet.

Sebanyak 5.800 komentar membanjiri kanal video akun YouTube resmi Rossa.

Kebanyakan warganet sepakat bahwa lagu Rossa itu cocok untuk menjadi original soundtrack drama Korea yang tengah naik daun, yakni The World of The Married.

"Harusnya The World of the Married OST-nya pakai lagu ini," tulis pemilik akun Yaya Norra93.