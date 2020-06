Serka Abdul Hamid Bina Pemuda yang Ingin Jadi Prajurit TNI AD, Beri Latihan Ini

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Serka Abdul Hamid anggota Koramil 1002-06/Barabai terus intensif melaksanakan pembinaan dan memberikan motivasi kepada 15 pemuda yang hendak menjadi TNI AD tahun 2020.

Pembinaan yang dilakukan Serka Abdul Hamid berupa latihan fisik dengan melatih fisik dan kesemaptaan B meliputi pull up, sit up, dan push up. Tak hanya itu, pelatihan yang diberikan olehnya juga ada senam barbel.

Senam barbel, menurutnya penting dilakukan untuk melatih kekuatan otot tangan.

Pelatihan dilakukanya di lapangan Makodim 1002/Barabai Jalan Telaga Padawangan Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

• Kodim Barabai Gelar Baksos, 750 Paket Sembako Dibagikan Kepada Masyarakat

• Dukung Swasembada Pangan, Satgas TMMD Kodim Barabai Bantu Warga Panen Padi

• Berprestasi di Sekolah, Anak Anggota TNI di Kodim Barabai Dapatkan Beasiswa, Besarannya Segini

Pembinaan fisik ini dilakukan kepada 13 orang remaja putra dan dua orang remaja putri.

"Latihannya tiga kali sepekan, Senin, Rabu, dan Kamis sore," bebernya.

Dijelaskannya, pembinaan ini gratis dan tidak dipungut biaya.

"Yang berminat bisa latihan. Yang penting niat dan kemauan," katanya.

Pelatihan fisik ini tak baru ia lakukan. 2019 lalu, ia juga melakukan hal yang sama. Hasilnya, pemuda didikannya berhasil lolos. Pada 2019 lalu tercatat tiga orang lolos menjadi TNI. Yaknk Secaba PK TNI AD satu orang dan Pendidikan Secata PK dua orang.

• Kodim Barabai Gelar Uji Terampil Perorangan Termasuk Teknik Tempur

Sementara itu, Fatur siswa MAN 1 Hulu Sungai Tengah, mengaku besar harapannya untuk menjadi anggota TNI.

"Kalau latihan bersama rasanya lebih mudah. Selain latihan di sini saya juga rutin lari," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)