Sinopsis Episode 1 Drakor VIP Tayang Malam Ini di Trans TV, Jang Nara Ditikung Karyawannya Sendiri

BANJARMASINPOST.CO.ID -Stasiun televisi Trans TV menayangkan drama korea (drakor) baru VIP tiap pukul 19.00 WIB, mulai Kamis (4/6/2020). Drakor bertema perselingkuhan ini menggantikan The World of The Married yang telah tamat.

Sebelum menonton, simak sinopsis VIP episode 1. Hati-hati spoiler!

Kisahnya dimulai dengan adegan Park Sung Joon (Lee Sang Yoon) yang keluar dari kamar hotel.

Saat itu, istrinya Na Jung Sun (Jang Nara) meneleponnya, tetapi tidak ia angkat dan baru menelepon balik setelah beberapa saat kemudian.

Na Jung Sun pun berangkat ke kantor.

Adegan lain menunjukkan perempuan yang sedang bersiap-siap meninggalkan hotel, namanya Lee Hyun Ah (Lee Chung-Ah).

Saat di lift, Lee Hyun Ah digoda seorang pria, tetapi tidak ia gubris.

Sementara seorang perempuan lain bernama Song Mi Na (Kwak Sun Young) tampak membereskan pakaiannya yang berantakan di dalam mobil.

Ia sedang tergesa-gesa menghadiri pertemuan orangtua murid.

Di kantor departemen store, Na Jung Sun menghadapi permasalahan terkait klien VIP-nya yang ingin sepatu khusus.