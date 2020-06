Adaro Indonesia Ikut Mengembangka Pulau Bakut sebagai Sarana Edukasi dan Kegiatan Ilmiah

Editor: Eka Dnayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Sejak tahun 2018, Adaro Indonesia bekerja sama dengan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kalimantan Selatan untuk mengembangkan Pulau Bakut.

Sebuah kawasan ekosistem tanaman bakau di bawah jembatan Barito, yang memiliki dwifungsi kawasan sebagai taman wisata alam serta suaka Bekantan.

Vegetasi di Pulau Bakut (istimewa/YABN)

Kerja sama ini meliputi pembangunan fasilitas, konservasi flora fauna, pemulihan habitat dan pengembangan pusat rehabilitasi dan edukasi konservasi Bekantan.

Bekantan di Pulau Bakut (istimewa/YABN)

Lebih lanjut pengembangan difokuskan kepada sarana dan prasarana penunjang wisata berupa pembangunan jalan bagi wisatawan, penyediaan papan informasi serta sejumlah sarana lainnya, sehingga taman wisata dapat dibuka untuk umum.

Caladi Ulam (BKSDA)

Adaro juga bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, Dinas Pariwisata Kabupaten Barito Kuala dan Forum Komunitas Hijau menjadikan Taman Wisata Pulau Bakut sebagai sarana edukasi dan kegiatan ilmiah serta pelibatan pentingnya peran serta generasi muda dalam melestarikan keberagaman hayati yang ada di daerahnya.

Hari Lingkungan Hidup (istimewa/YABN)

Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia “Biodiversity is key for better life” (aol/*)