Dilengkapi Fasilitas Mainan Anak-anak, Inilah Jenisnya

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bukan hanya Air Mancur Menari yang tidak beroperasi, sejumlah fasilitas bermain anak-anak pun juga tidak beroperasi untuk sementara waktu.

"Tempat bermain anak-anak juga di tutup, sama seperti air mancur," kata Masrudin, Petugas Jaga Taman Kamboja.

• Masyarakat Ingin Melihat Indahnya Air Mancur Menari

Pantauan Banjarmasinpost.co.id di lapangan, Jumat (05/06/2020), terdapat dua tempat bermain anak-anak.

Masing-masing memiliki satu prosotan, tiga ayunan, dua gelas putar ukuran kecil, yang mana di sekelilingnya terpasang pagar stainless steel, tinggi sekira satu meter.

Selain itu juga terdapat empat kursi, dua terletak di posisi tengah, lalu satu kursi dibagian sisi kanan dan kiri.

• Sudah Lama Tak Berkunjung ke Taman Kamboja, Begini Suasananya Saat Ini

Tempat bermain anak ini juga di lengkapi lima tempat sampah dengan warna yang berbeda.

Hijau untuk sampah organik, kuning untuk sampah non organik, merah untuk sampah non organik berbhaya/B3, biru untuk sampah non organik berbahan kertas, dan abu-abu untuk sampah residu. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi).