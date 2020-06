Idola Rossa Bikin Salah Fokus, Kim Soo Hyun Menggoda di Teaser Perdana It's Okay to Not Be Okay

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kim So Hyun akhirnya mengobati kerinduan para penggemar dengan drama Korea terbaru berjudul It's Okay to Not Be Okay atau Psycho but It's Okay. Teaser resmi drama yang dibintangi idola Rossa itu tayang, Jumat (5/6/2020).

Dua teaser yang dirilis menceritakan dua sisi berbeda pemeran utamanya, Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) dan Go Moon Young ( Seo Ye Ji).

Para penggemar Kim So Hyun seperti penyanyi Rossa pun sudah tak sabar menantikan aksi sang idola.

Moon Gang Tae, seorang pekerja kesehatan berparas tampan, pintar dan penuh simpati, memiliki seorang kakak laki-laki Sang tae (Oh Jung Sae) yang memiliki autisme.

Dalam teaser 47 detik itu diperlihatkan bagaimana Sang Tae yang memiliki autisme sempat dianggap sebagai beban oleh Moon Gang Tae.

"Saat hidup terasa sulit, cara termudah adalah berlari," suara Kim Soo Hyun dalam teaser yang sekilas memperlihatkan sosok Go Moon Young.

Sementara dalam teaser lainnya, Go Moon young yang berprofesi sebagai penulis buku cerita anak-anak dan memiliki gangguan kepribadian anti sosial, membuat takut seorang anak yang ada di pangkuannya.

"Dongeng ini mengisahkan bahwa kau tidak akan bisa melarikan diri dari takdirmu sendiri," demikian suara Seo Ye Ji terdengar.

Ada satu adegan yang cukup menyita perhatian dari teaser Seo Ye Ji, dan akhirnya banyak diperbincangkan adalah ketika Go Moon Young menyentuh dada Moon Gang Tae.

Dalam teaser 48 detik itu Go Moon Young terlihat menunggu Moon Gang Tae di ruang ganti, dan terkejut melihat Moon Gang Tae bertelanjang dada.