Sinopsis Film Kya Kehna Tayang di ANTV Hari Ini, Dibintangi Preity Zinta dan Saif Ali Khan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak Sinopsis Film India Kya Kehna yang tayang Jumat (5/6/2020) pukul 14.15 WIB siang ini, dibintangi oleh Preity Zinta dan Saif Ali Khan.

Sinopsis Kya Kehna membahas masalah tabu kehamilan pra-nikah dan pandangan masyarakat di India.

Kya Kehna dalam bahasa Hindi: क्या कहना, dan dalam judul bahasa Inggris, What to Say merupakan film drama India 2000 yang disutradarai oleh Kundan Shah.

Film ini dibintangi Preity Zinta sebagai ibu remaja tunggal dan Saif Ali Khan sebagai ayah.

• Kala Ariel NOAH Belajar Menjahit, Video Ayah Alleia Sampai Bikin Fans Sebut-sebut Nama Kekeyi

• Dipermalukan Sule, Andre Taulany Juga Ditertawakan Gading, Ayah Rizky Febian Bahas Video Prank

Kya Kehna merupakan box office yang sukses menjadi salah satu film Bollywood terlaris tahun 2000, serta membangun karier Zinta di industri film Hindi.

Film ini cukup diterima dengan baik oleh para kritikus film, dengan penampilan Zinta disorot bersamaan dengan penanganan masalah yang ditangani oleh cerita tersebut.

Film 'Kya Kehna' juga merupakan film tersukses yang memenangkan banyak penghargaan, salah satunya adalah 'Best Story Award'.

Berikut sinopsis film Kya Kehna yang dikutip dari laman Tribun Style:

Film India 'Kya Kehna' mengisahkan tentang seorang wanita bernama Priya Bakshi yang diperankan oleh Preity Zinta.

Dia adalah puteri Gulshan diperankan Anupam Kher dan Rohini Bakshi (Farida Jalal) yang penuh semangat dan berjiwa bebas.