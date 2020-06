Kim Hee Ae 'Dokter Ji Sun Woo' Raih Predikat Aktris Terbaik Korea Selatan di Baeksang Arts Awards

Ji Sun Woo, Lee Tae Oh dan Yeo Da Kyung di The World of The Married.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kim Hee Ae, pemeran dokter Ji Sun Woo dalam drama Korea The World of The Married berhasil menyabet penghargaan Aktris Terbaik di Baeksang Art Awards ke-56.

Kepiawaian artis Korea Selatan, Kim Hee Ae dalam berakting tidak perlu diragukan lagi. Aktingnya sebagai Ji Sun Woo dalam drama hits The World of The Married adalah contohnya.

Tak heran jika Kim Hee Ae menyabet penghargaan sebagai aktris terbaik Korea Selatan, dalam Baeksang Art Awards 2020.

Dalam acara Baeksang Art Awards 2020 itu, Kim Hee Ae juga mengucapkan terima kasih pada aktor Park Hae Joon pemeran Lee Tae Oh di drama The World of The Married.

Kim Hee Ae mengungkapkan rasa syukurnya bisa beradu akting dengan aktor hebat seperti Park Hae Joon.

Tak lupa, aktris veteran itu juga mengucapkan terima kasih pada sutradara, kru serta semua pemain yang ikut andil dalam drama itu.

Selain Kim Hee Ae, sutradara drama The World of The Married, Mo Wan Il, mendapat penghargaan sebagai Sutradara Terbaik.

Baeksang Arts Awards 56th digelar pada Jumat (5/6/2020) dengan tetap menjaga jarak antar selebritas.

Perayaan tahunan untuk insan perfilman, televisi dan teater ini digelar di KINTEX Hall di Insan, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (6/6/2020), berikut daftar lengkap pemenang Baeksang Arts Awards 56th:

