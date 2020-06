Sinopsis Film The Last Days on Mars, Tayang di Bioskop TRANS TV Sabtu 6 Juni Pukul 21.00 WIB

Tangkapan layar Film The Last Days on Mars

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bioskop Trans TV kembali menghadirkan film seru untuk menemani akhir pekan Anda. Film produksi tahun 2013, The Last Days on Mars, akan tayang di Trans TV pukul 21.00 WIB, Sabtu (6/6/2020).

Film The Last Days on Marsini disutradarai oleh Ruairi Robinson dan diproduseri oleh British Film Institute.

Film The Last Days on Mars sendiri bercerita tentang petualangan menegangkan di planet merah alias Planet Mars.

Mengambil setting waktu 2040-an, sekelompok peneliti Mars terjebak dalam situasi yang tak mengenakkan.

Delapan karakter yang ada di dalam film ini harus menghadapi serangan bakteri mematikan yang berasal dari Mars.

Bakteri itu membuat salah satu karakter di dalam film ini berubah menjadi zombie dan membahayakan kru lainnya.

Film horor-fiksi ilmiah ini merupakan adaptasi dari cerita The Animators karya Sydney J Bounds.

The Last Days on Mars disutradarai oleh Ruairi Robinson dengan naskah skenarionya ditulis oleh Clive Dawson.

Mampukah para astronot ini kembali ke Bumi dengan selamat setelah hari terakhir perjalanan di Mars mereka begitu mencekam?

Jawabannya akan tersaji dalam bioskop Trans TV malam ini pukul 21.00 WIB.