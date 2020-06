Song Joong Ki Mundur dari Film Terbarunya, Mantan Suami Song Hye Kyo Jadikan Hal Ini Alasannya

Artis peran Song Joong Ki dan Song Hye Kyo dalam poster drama seri Descendants of the Sun.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keputusan mengejutkan dilakukan aktor Korea Selatan, Song Joong Ki. Mantan suami Song Hye Kyo ini dikabarkan mundur dari film terbarunya, 'Season of You and Me'.

Agensi tempat Song Joong Ki bernaung, History D&C, pun telah mengeluarkan pernyataan resmi.

Dalam pernyataan itu, aktor tampan kelahiran 1985 ini memutuskan mundur dari proyek film 'Season of You and Me' karena jadwalnya bertabrakan dengan aktivitasnya yang lain.

Pihak agensi menjelaskan jika perubahan jadwal yang tidak terduga ini akibat adanya pandemi Covid-19.

"Song Joong Ki tidak akan bermain di 'Season of You and Me' karena situasi yang mendesak. Saat ini, Song Joong Ki juga masih menyesuaikan jadwalnya sampai pertengahan tahun," terang pihak agensi seperti yang dikutip dari Naver.

Song Joong Ki (Soompi)

Dikatakan pihak agensi lebih lanjut, Song Joong Ki kini hanya akan fokus dengan jadwal promosi film 'Space Sweepers' yang dijadwalkan akan rilis pada musim panas ini.

Sebelumnya, Song Joong Ki juga terpaksa mengundur jadwal syutingnya untuk film 'Bogota' karena pandemi Covid-19.

Semua pemain dan kru yang saat itu sedang mengambil gambar di Kolombia pun terpaksa harus cepat-cepat kembali ke Korea.

Produser film Bogota bahkan mengatakan jika proses produksi akan diundur hingga tahun depan mengingat kondisi sampai saat ini masih belum stabil akibat pandemi Covid-19. (*)

