Jadwal Perempatfinal Piala FA Mulai 27 Juni, MU, Man City, Arsenal dan Chelsea Bersaing

Jadwal Piala FA, Norwich City vs Manchester United & Leicester City vs Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Piala FA babak perempat final akan dihelat mulai 27 Juni 2020.

Tersaji laga-laga seru di perempatfinal Piala FA, yaitu Newcastle vs Manchester City, Norwich City vs Manchester United, Sheffield United vs Arsenal dan Leicester City vs Chelsea.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi di channel mana perempatfinal Piala FA akan disiarkan langsung.

Namun, apabila berkaca di babak sebelumnya Piala FA. Live Streaming Piala FA dapat disaksikan via Siaran Langsung RCTI.

Jadwal Piala FA babak perempat final yang sempat tertunda musim ini akan dilanjutkan dengan dibuka duel Manchester United di kandang Norwich City.

Fase 8 besar Piala FA yang tertunda dibuka lawatan Manchester United ke markas Norwich, Sabtu (27/6/2020) petang waktu setempat, atau jelang tengah malam WIB.

Man United lolos ke tahap ini setelah menyingkirkan Derby County, klub yang diperkuat mantan kapten mereka, Wayne Rooney, dengan skor 3-0.

Adapun Norwich melaju dengan hasil kemenangan adu penalti atas Tottenham Hotspur di ronde kelima atau babak 16 besar.

Pada hari berikutnya, Minggu (28/6/2020), akan mentas tiga pertandingan beruntun.