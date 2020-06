Sikap Putri Tiri Laudya Cynthia Bella si Aleesya Saat Diperintahkan Engku Emran Salat Diungkap

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Laudya Cynthia Bella memiliki seorang putri tiri bernama, Engku Aleesya. Dia merupakan anak dari hasil pernikahan Engku Emran dengan istri terdahulunya, Erra Fazira.

Melalui media sosial Instagramnya, Engku Emran membagikan kisah menyentuh terkait Aleesya yang kini mulai beranjak remaja.

Suami Laudya Cynthia Bella itu membeberkan reaksi sang putri saat ia memerintahkannya untuk salat dan mengaji.

Pengusaha asal Malaysia itu mulanya mengaku menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Aleesya.

"Developed so much respect for you," tulis Engku Emran, dikutip TribunJakarta.com dari Instagram, pada Minggu (7/6/2020).

Ia kemudian mengatakan apabila diperintahkan untuk mengaji dan salat, Aleesya akan melakukannya dengan sebaik mungkin.

Bocah berparas rupawan itu tak menunjukkan keraguan sama sekali.

"Every time ayah ajak solat or tell you to mengaji,

You do it to the best of your ability without hesitation," tulis Engku Emran.

Engku Emran berharap jika dewasa kelak, Aleesya akan menjadi seorang muslimah yang baik.